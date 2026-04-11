Раскрыта критически опасная точка для обороны ВСУ в Донбассе

Краматорск быстро становится критически опасной точкой для обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Такое мнение приводит канал «Военное дело» в MAX.

По данным канала, российские подразделения заходят на Краматорск с двух направлений, при этом не спешат действовать, вопреки стратегической важности города, соизмеримой со Славянском.

На Украине объяснили заявления Зеленского по выводу ВСУ из Донбасса

Уточняется, что в этом районе из-за активности артиллерии и FPV-дронов ВС РФ некоторым украинским подразделениям запретили ночное движение.

Сообщается, что дорога Славянск — Краматорск оказалась практически парализована, а установленные там противодронные сети лишь частично справляются со своей задачей.