В Эстонии увидели военные риски при задержании российских танкеров

Эстония не будет задерживать российские танкеры в Балтийском море из-за риска военной эскалации. Об этом заявил командующий военно-морскими силами (ВМС) постсоветской страны Иво Варк в беседе с Reuters.

«Риск военной эскалации просто слишком высок», — подчеркнул Варк.

По его словам, Эстония будет вмешиваться только в случае угрозы безопасности или разлива нефти.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер разрешил британским войскам задерживать суда теневого флота России в территориальных водах страны. Отмечается, что из-за закрытия пролива Ла-Манш для таких судов операторы будут вынуждены либо выбирать более долгие и дорогостоящие маршруты, либо «столкнуться с риском быть задержанными».