Европейская страна заявила о готовности вступить в армию Европы «уже завтра»

Премьер-министр Испании Педро Санчес на форуме European Pulse заявил, что страна готова внести вклад в создание единой армии Европы. Об этом сообщает Europa Press.

По мнению политика, единая армия — единственный способ для «средних держав» в Европейском союзе отстоять свои права.

«Мы готовы двигаться в сторону создания единой армии Европы. Не через 10 лет, не через два года, а уже завтра», — заявил он.

Ранее бывший посол США в Варшаве Даниэль Фрид назвал Польшу ключевой страной, необходимой для обеспечения защиты европейского региона. Фрид отметил высокий уровень доверия к стране в США и уважение со стороны как демократов, так и республиканцев.