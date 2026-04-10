Иран отказался отдавать контроль над Ормузским проливом

Центральный штаб иранских Вооруженных сил «Хазрат Хатам аль-Анбия» сообщил, что Иран не планирует отдавать контроль над Ормузским проливом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Tasnim.

В заявлении военных говорится, что Иран собирается «поднять управление Ормузским проливом на новый уровень», а также удержать за собой инициативу в контроле над ним. При этом, военные также заявили, что армия Ирана «остается полностью готовой и боеспособной противостоять любой угрозе». Защиту Ормузского пролива там назвали «законным правом Ирана».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана «отсутствуют козыри».