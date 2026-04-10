Германия временно разрешила выезд мужчинам мобилизационного возраста

Министерство обороны Германии временно отменило требование согласования зарубежных поездок для мужчин в возрасте от 17 до 45 лет после критики соответствующей нормы нового закона о военной службе, пишет немецкая газета Welt.

"Обязанность получать разрешение на поездки за границу для мужчин временно приостановлена. Спорное положение о необходимости согласования зарубежных поездок смягчается. Министерство обороны объявило о введении исключения. Мужчины в возрасте от 17 до 45 лет больше не обязаны уведомлять о поездках", - отмечает издание со ссылкой на ведомство.

Уточняется, что решение будет закреплено через публикацию в федеральном вестнике и внутренние административные указания.

Как отмечает издание, ранее положение закона вызвало резонанс, поскольку предусматривало, что мужчины указанного возраста должны получать разрешение бундесвера на длительные поездки за рубеж.

При этом, как пишет Welt, в Минобороны отметили, что действующая мера может быть пересмотрена в случае ухудшения ситуации в сфере безопасности и возможного перехода к обязательной военной службе.

Ранее немецкая газета Frankfurter Rundschau сообщила, что с января вступили в силу новые правила выезда за границу для немецких мужчин. Согласно правилам, мужчины в возрасте от 17 до 45 лет, которые планируют находиться за границей более трех месяцев, теперь обязаны получать на это разрешение бундесвера. При этом минобороны Германии пояснило, что разрешение будет предоставляться автоматически, пока военная служба в стране добровольная.