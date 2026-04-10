Трамп оценил разработчика ПО Palantir за боевые технологии

Президент США Дональд Трамп высоко оценил компанию-разработчика ПО для спецслужб Palantir за произведенные боевые технологии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пост Трампа в его социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, разработки Palantir хорошо себя показали в условиях конфликтов. Какая именно технология компании показалась ему наиболее эффективной, Трамп не уточнил. При этом, ранее СМИ сообщили, что в США планируется внедрение в армию системы искусственного интеллекта Maven за разработкой Palantir. Утверждалось, что Maven применялся в нанесении ударов по Ирану.

«Компания Palantir Technologies доказала, что обладает отличными боевыми возможностями и оборудованием. Просто спросите наших врагов!!!», — написал он.

Ранее Трамп заявил, что в мире происходит одна из самых мощных перезагрузок отношений.