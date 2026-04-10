В России раскрыли, откуда берутся «новые» ракеты ВСУ

Военный эксперт и директор музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал, откуда у ВСУ берутся новые ракеты. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Эксперт объяснил, что украинский ВПК разрабатывает с помощью Запада новую ударную ракету на базе советского зенитного комплекса С-300: вооружение будет называться FP-9.

По словам аналитика, комплексы С-300 еще остались на Украине. Они устаревших модификаций, однако будут использоваться ВСУ лишь как пусковые установки, а ударная ракета для них будет современной конструкции.

По своим характеристикам ракету труднее будет обнаружить радарами, подчеркнул собеседник издания.