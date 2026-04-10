Украинский офицер ГУР пожаловался на зарплату солдат ВСУ, сообщили в российских силовых структурах.

Как сообщает РИА Новости, так же говорят и представители украинских силовых структур.

«Находящийся также на Запорожье командир одного из подразделений ГУР Каганец жалуется, что все украинские военнослужащие получают нищенские зарплаты, а страна находится на пороге гражданской войны», — сказал собеседник агентства.

Ранее силовики рассказали о том, что в подразделениях ВСУ числятся мёртвые души.