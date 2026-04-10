Армия России приблизилась к Великому Приколу
Вооруженные силы (ВС) России приблизились к селу Великий Прикол в Сумской области. Это следует из данных карт продвижения армии РФ в ходе специальной военной операции (СВО), опубликованной Telegram-каналом «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
10 апреля стало известно о взятии ВС России Миропольского в Сумской области. Информацию об этом подтвердило Минобороны РФ.
Расстояние от Миропольского до Великого Прикола — менее пяти километров.
10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории Донецкой Народной Республики. Данную информацию также подтвердил глава региона Денис Пушилин.