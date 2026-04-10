Новая иранская ракета Ghaem-118 сбила израильский дрон-нарушитель Hermes 900

В минувший четверг стало известно, что силы противовоздушной обороны Ирана сбили над провинцией Фарс 970-килограммовый израильский разведывательно-ударный БПЛА Hermes 900.

Несмотря на то, что официально действовал режим прекращения огня, беспилотник отправили для осуществления шпионской миссии, которая закончилась провалом.

По всей видимости, для пресечения полета нарушителя воздушных границ использовался новейший зенитный ракетный комплекс Ghaem-118, впервые показанный в начале прошлого года. Пять контейнеров с боеприпасами "земля - воздух" монтируется на вездеходе Aras-3. Максимальная дальность стрельбы 25 км.

Обнаружение целей и сопровождение осуществляется в пассивном режиме с помощью системы с теле-тепловизионными каналами. Имеется также очень компактная РЛС, умещающаяся в кузове пикапа.