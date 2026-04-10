В Госдуме рассказали о стратегии России на Украине

Российской армии необходимо «додавить» ВСУ, наступая «немного активнее», чтобы противник «побежал». «Гнать» украинскую армию придется «до самой польской границы». Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

«Нужно суметь додавить, бить чуть больше, наступать немного активнее, и противник побежит. Другое дело, что гнать-то его придется не только до Днепра, а до самой польской границы, и все это время террористическое государство, скорее всего, будет устраивать диверсии и убийства на нашей территории. Поэтому – чем быстрее мы победим, тем быстрее мир и безопасность воцарятся в нашей стране», — подчеркнул он.

Как отметил Журавлев, уже сейчас чувствуется, что «ВСУ устали и больше не верят в благополучный исход». С точки зрения парламентария, в нынешней ситуации «каждый день боевых действий может стать решающим».

Депутат добавил, что главком ВСУ Александр Сырский призывает украинских боевиков воевать до последнего украинца, «в качества аргумента приводя только: вы обязаны это делать, потому что это очень важно».

9 апреля Сырский заявил в своем Telegram-канале, что противостояние с Россией перешло в решающую фазу.

По его словам, Москва увеличила численность войск беспилотных систем.

