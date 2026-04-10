Днем в пятницу, 10 апреля, российские войска сорвали ракетную атаку ВСУ. В этот же день в Минобороны сообщили об успешной операции российских сил в ДНР.

Срыв атаки ВСУ

Зенитные ракетные комплексы «Бук-М3» сорвали ракетную атаку ВСУ в Запорожской области, рассказали в Минобороны России. Военные отметили, что зенитчики обнаружили и точным пуском уничтожили реактивный снаряд американской системы залпового огня HIMARS.

Операция у села Гришино

Российские дроны уничтожили позиции беспилотных подразделений ВСУ, рассказали в Минобороны РФ. Операция была проведена в районе села Гришино на добропольском направлении в ДНР.

В Минобороны добавили, что за несколько дней на этом направлении было уничтожено более пяти расчетов ВСУ. Российские силы получили полное воздушное превосходство.

Удар «Акации»

Артиллерийские расчеты «Акаций» уничтожили пункты размещения живой силы ВСУ в Запорожской области, сообщили в Минобороны. Объекты ВСУ были обнаружены во время воздушной разведки в районе села Верхняя Терса.

Разведка подтвердила, что здания в поселке переоборудованы под пункты размещения живой силы ВСУ. В прилегающих лесах находились замаскированные блиндажи.

Получив данные о целях, расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Акация» нанесли по ним удары. Все цели были поражены, в результате ВСУ не удалось накопить резервы на этом участке.

Удары по складам ВСУ под Харьковом

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что под удар в Харьковской области попали склады и ремонтные базы ВСУ. Об этом рассказали «Аргументы и факты».