«Сигнал Киеву одуматься»: раскрыт посыл пасхального перемирия

Бывший премьер-министр РФ, председатель Императорского православного Палестинского общества Сергей Степашин в беседе с «Комсомольской правдой» объяснил решение России объявить пасхальное перемирие. По его мнению, этот шаг несет в себе глубокий духовный подтекст.

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Украина заявила о готовности поддержать эту инициативу.

Степашин заявил, что для Путина это решение продиктовано искренней верой, а не политической конъюнктурой. Объявление перемирия - это прежде всего прямое обращение к украинскому руководству и народу с напоминанием, что Пасха - общий фундамент для двух стран. Путин выступил с такой инициативой даже на фоне сложной ситуации вокруг церкви на Украине, обратил внимание Степашин.

По мнению экс-премьера, сейчас наступает момент истины: реакция украинской стороны покажет, готова ли она к реальным шагам в сторону мира.