ЦАХАЛ сообщила об ударе по ракетной установке в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) минувшей ночью нанесла удары по ракетной установке на юге Ливана. Об этом сообщила пресс-служба армии.

По данным военных, минувшей ночью ЦАХАЛ обнаружила в ливанском районе Джуайя ракетную установку, которая была поражена и уничтожена в ходе стремительной операции.

«После идентификации пусковая установка была атакована и быстро уничтожена, прежде чем она смогла произвести пуск в направлении Государства Израиль», — добавили в пресс-службе ЦАХАЛ.

8 апреля президент США Дональд Трамп объявил, что удары по Ирану будут приостановлены на две недели при условии полного и немедленного открытия Тегераном Ормузского пролива. Израиль, поддержав союзника, отметил, что режим прекращения огня не распространяется на ливанское направление.

В тот же день Армия обороны Израиля сообщила о завершении самой масштабной с начала операции атаки на объекты «Хезболлы» в Ливане.

Накануне израильские военные нанесли удар по электроподстанции «Джабшит» в Ливане.