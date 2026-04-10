Раскрыты сроки испытаний учебно-боевого Як-130М

Летные испытания модернизированного учебно-боевого самолета Як-130М продлятся год-полтора. Сроки испытаний раскрыл управляющий директор компании «Яковлев» Василий Прутковский, передает РИА Новости.

«Испытания Як-130М продлятся год-полтора, они рассчитаны до 2028 года», — сказал он.

Прототип Як-130М впервые представили на форуме «Армия-2024». Двухместная машина предназначена для обучения и поддержания навыков у летного состава. Также она способна выполнять боевые задачи. Модернизированный самолет получил радиолокационную станцию БРЛС-130Р и оптико-лазерную теплотелевизионную систему СОЛТ-130К. Кроме того, Як-130М оснащен бортовым комплексом обороны «Президент-С130» и новым оборудованием связи.

В октябре стало известно, что производитель собрал второй опытный образец учебно-боевого Як-130М. Самолет получил пиксельный камуфляж, который использовали на других машинах, включая Су-57. Опытный Як-130 задействуют в ходе испытаний.