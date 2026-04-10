Стало известно, откуда ВСУ могли запускать дроны на Волгоград

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли запустить беспилотники в сторону Волгограда и области из определенного украинского региона. Об этом рассказал «Аргументам и фактам» основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев.

«Для атаки на Волгоград, вероятнее всего, беспилотники взлетали с территории Харьковской области», - пояснил он.

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины нанесли масштабный удар по российским регионам, был перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

По данным главы Волгоградской области Андрея Бочарова, в результате ударов ВСУ были повреждены тринадцать жилых домов в Суровикинском районе, погиб человек в Волжском. Атака также привела к повреждению емкости с нефтепродуктами и пожару в Светлоярском районе.