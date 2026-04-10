Владимир Зеленский заявил, что полный вывод украинской армии с Донбасса может привести к серьёзному конфликту внутри страны. Соответствующее заявление опубликовала его пресс-служба в Telegram-канале.

Зеленский считает, что многие граждане выступят против подобного шага, если Киев решится на вывод подразделений ВСУ из региона.

«Если мы выведем войска из Донбасса — это расколет нашу нацию. Многие люди будут против этого», — заявил глава киевского режима.

Помимо этого, Зеленский выразил опасения, что Россия якобы может попытаться использовать внутриукраинский кризис для достижения собственных военно-политических целей. По его убеждению, подобный сценарий якобы несёт дополнительные риски для страны.

Напомним, что 1 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявлял о том, что вывод ВСУ с территории Донбасса может остановить горячую фазу конфликта. По его словам, Зеленский должен был сделать это «уже сегодня». На это отреагировал Зеленский и отказался от подобной идеи. Он назвал такое требование «неприемлемым».