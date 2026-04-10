Бойцы центра "Рубикон" перехватили своим зенитным дроном большой украинский беспилотник - камикадзе E-300 Enterprise. Вражеский БПЛА получил прямое попадание и рухнул на поле, где поблизости нет никаких гражданских объектов.

"Осведомитель" обратил внимание, что под этим летательным аппаратом, по всей видимости, была подвешено опасное средство поражения - фугасная авиационная бомба ФАБ-250М-54.

Она имеет боевую часть массой 230 кг, из которых 99 приходятся на бризантное взрывчатое вещество. Имеются два взрывателя: в передней и хвостовой частях.

По всей видимости, такие старые боеприпасы, разработки середины 50-х годов еще остались на территории Украины или ими поделись страны Восточной Европы, входившие в Организацию Варшавского договора.

Что касается E-300, выпускаемого киевской компанией AeroDrone, то он сам весит 500 кг. Масса полезной нагрузки 300 кг. Длина - 5750 мм. Скорость - 150 км/ч. Заявляемая дальность полета - более 3000 км. Стоимость - 450 000 долл.

Ранее сообщалось о многочисленных случаях уничтожения таких беспилотников системами российской противовоздушной обороны.