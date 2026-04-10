Балалаечник-душитель ушел на СВО, не дождавшись приговора

Артем Ваганов, бывший преподаватель игры на балалайке, которого обвиняли в покушении на убийство собственных учеников, отправился в зону проведения спецоперации. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает ряд СМИ.

© РИА "ФедералПресс"

В отношении педагога было возбуждено уголовное дело сразу по двум тяжелым статьям. Первая – ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»). Вторая – ст. 151.2 УК РФ («Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни»).

Ранее суд избрал Ваганову меру пресечения в виде ареста – он должен был оставаться под стражей до 18 мая, информирует ЕАН.

По данным сыщиков, учитель приглашал детей к себе домой и за деньги предлагал им совершить «дыхательные практики». В процессе он якобы надевал на голову ученикам полиэтиленовый пакет и перекрывал доступ воздуха. Расследование этого громкого дела было взято на особый контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Наличие у Ваганова страницы в соцсетях с псевдонимом «Анатолий Сливко» заставило правоохранителей предположить, что он подражал этому известному в СССР маньяку.

Официальных комментариев от правоохранительных органов и Министерства обороны на данный момент не поступало.

«ФедералПресс» писал, что свердловского учителя-педофила, растлившего 22 подростка, отправили в места лишения свободы на 18 лет.