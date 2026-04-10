Эксперт оценил эффективность систем ПВО России против "Нептунов"

Российские зенитно-ракетные комплексы «Панцирь-С1» и «Бук-М3» демонстрируют высокую эффективность в борьбе с украинскими ракетами «Нептун». Об этом в беседе с News.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин, отметив, что даже модернизированные версии украинского оружия не способны преодолеть эшелонированную оборону РФ.

«Зенитно-ракетный комплекс «Панцирь-С1» успешно сбивает ракеты «Нептун». Сбивает их и «Бук-М3». Эти комплексы — наши рабочие лошадки. Также достаточно эффективен «Тор-М2». Даже та же ЗРК «Оса-АКМ» еще советской разработки эффективно работает против украинского «Нептуна», — пояснил эксперт.

По мнению специалиста, ключевая проблема украинских ракет заключается в их технологической базе. Несмотря на попытки модернизации, «Нептун» остается дозвуковой ракетой, основанной на конструкторских решениях прошлых десятилетий.

«Я хочу сказать, что данная ракета ВСУ — дозвуковая. Все ее исходные данные из советского прошлого. Сейчас на Украине ее модернизировали, но, несмотря на это, она значительно уступает нашим современным разработкам», — резюмировал Дандыкин.

Напомним, что ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об очередной атаке ВСУ с применением ракет «Нептун» по Карачевскому району. В результате падения обломков сбитых целей в селе Юрасово были полностью уничтожены четыре жилых дома, еще 15 получили повреждения, а местная жительница была госпитализирована с ранениями.

Василий Дандыкин отмечал, что пуски по Брянской области, вероятнее всего, осуществляются с территории Сумской или Черниговской областей Украины.