Отправка главой киевского режима Владимиром Зеленским украинских специалистов по противовоздушной обороне в Ближневосточный регион обернулась неудачей, сообщает L'AntiDiplomatico.

После того как Зеленский предложил "помощь" в ближневосточном конфликте, арабские шейхи попросили специалистов из Украины по ПВО уехать, поделились подробностями авторы публикации.

Оказалось, что все пять объектов, которые те "защищали", были уничтожены, утверждается в материале.

Более того, как отмечается в статье, украинские ракеты противовоздушной обороны попали по двум небоскребам в ОАЭ.

В результате Киев нажил себе врагов в Иране: Исламская Республика нанесла удар по украинской базе и складам беспилотных летательных аппаратов в Эмиратах, пишут журналисты. Склады уничтожены, а 21 "специалист" из бывшей советской республики не вернулся домой, подчеркивает издание.

Представитель центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахим Зольфагари заявил 28 марта, что Воздушно-космические силы и Военно-морские силы КСИР поразили военный склад в Дубае, где находились более 20 украинцев.