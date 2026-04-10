ВСУ сбежали с позиций у Амбарного

Никита Бородкин

Украинские военные сбежали с части позиций у Амбарного Харьковской области, не выдержав давления российской армии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

ВСУ сбежали с позиций у Амбарного
Он отметил, что таким образом они расширили межпозиционное пространство на ряде участков более чем на километр.

«Сейчас серая зона в данном районе расширяется», — констатировал Марочко.

Ранее эксперт заявлял, что бойцы ВС РФ смогли выровнять 10 км линии фронта у Амбарного на участке Амбарное — Чугуновка. До этого он сообщал, что военные выдавили украинских военных с восточных окраин Амбарного, однако Киев стремится удержать населенный пункт.