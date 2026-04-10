ВСУ сбежали с позиций у Амбарного

Украинские военные сбежали с части позиций у Амбарного Харьковской области, не выдержав давления российской армии. Как сообщает ТАСС, об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко.

Он отметил, что таким образом они расширили межпозиционное пространство на ряде участков более чем на километр.

«Сейчас серая зона в данном районе расширяется», — констатировал Марочко.

Ранее эксперт заявлял, что бойцы ВС РФ смогли выровнять 10 км линии фронта у Амбарного на участке Амбарное — Чугуновка. До этого он сообщал, что военные выдавили украинских военных с восточных окраин Амбарного, однако Киев стремится удержать населенный пункт.