В Министерстве обороны рассказали, сколько дронов ВСУ уничтожили за ночь

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 99 украинских дронов над территорией России. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны, опубликовав заявление в канале в мессенджере Max.

В ведомстве уточнили, что атака продолжалась с 20:00 мск 10 апреля до 7:00 мск 11 апреля. В это время Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались нанести удары по объектам на российской территории с помощью беспилотников самолетного типа.

Часть летательных аппаратов сбили над акваториями Черного и Азовского морей. Также дроны ликвидировали в семи регионах — Курской, Брянской, Ростовской, Белгородской, Калужской областях, Крыму и Краснодарском крае.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Комментируя ситуацию, губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что ночью в регионе перехватили более 10 беспилотников ВСУ. Атаки отразили в Тарасовском, Чертковском, Тацинском, Константиновском, Миллеровском и Кашарском районах. Информация о пострадавших и каких-либо разрушениях к текущему моменту не поступала.

Ранее в Волгоградской области в результате атаки дронов загорелась емкость с нефтепродуктами.