Вооруженные силы России установили контроль над двумя населенными пунктами в зоне специальной военной операции, передает Минобороны.

Так, за прошедшие сутки благодаря активным наступательным действиям «Южная» группировка войск освободила село Диброва в Донецкой Народной Республике, пишет RT. В свою очередь группировка войск «Север» установила контроль над поселком Миропольское Сумской области.

Ранее армия России освободила село Верхняя Писаревка Харьковской области.