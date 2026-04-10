«Путин верит в Бога, Зеленский – в черта». Как отреагировали на пасхальное перемирие военные

Владимир Путин объявил пасхальное перемирие в зоне СВО. Прекращение огня на Светлое Христово Воскресенье становится уже традицией, хотя в прошлый раз ВСУ ответили на перемирие ударом HIMARS. Почему Россия сохраняет верность христианским традициям, и поможет ли ВСУ двухдневная «передышка» - разбирается «ФедералПресс».

Традиции пасхального перемирия

По решению Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации, в связи с приближением праздника Светлого Христова Воскресения, вводится временный режим прекращения огня. Он будет действовать с 16:00 11 апреля до завершения 12 апреля 2026 года.

Отметим, что Россия принимает это решение в одностороннем порядке, независимо от действий противоположной стороны. Инициатива направлена прежде всего на военнослужащих, находящихся на линии боевого соприкосновения и встречающих Пасху в полевых условиях. Такой формат указывает на внутренний характер решения и его символическое значение. Для бойцов это время дает возможность отметить праздник, уделить внимание духовной стороне, пообщаться с близкими и сделать паузу в напряженной обстановке.

Напомним, что практика пасхальных перемирий для России не является новой. Аналогичное решение уже принималось год назад, что делает «пасхальное перемирие» устоявшейся традицией, отражающая приверженность религиозным и культурным ценностям. Кроме того, шаг со стороны России на прекращение огня в праздник должен напомнить украинцам о том, что даже во время вооруженного конфликта можно сохранить человечность, считает политолог

Как отразится на фронте

Объявленное перемирие не окажет существенного влияния на ситуацию на линии фронта, уверен старший научный сотрудник и эксперт Академии военных наук Владимир Прохватилов. За отведенное время противник не сможет провести перегруппировку или существенно усилить свои позиции. «Ну что там – два дня? Этого мало для совершения каких-то серьезных действий», - рассказал он в беседе с «ФедералПресс».

Кроме того, российским военным поручено сохранять готовность к немедленному реагированию на возможные нарушения режима прекращения огня. В частности, речь идет о пресечении провокаций и любых агрессивных действий.

Российская сторона выражает ожидание, что оппоненты также могут поддержать инициативу, однако не делает однозначных прогнозов относительно их действий. Пасхальное перемирие прошлого года было нарушено ВСУ, несмотря на то что глава киевского режима изначально согласился на его соблюдение. Впрочем, Владимир Прохватилов считает, что на этот раз ВСУ на нарушение прекращения огня может не пойти. «Я не думаю, что Зеленский в этот раз отдаст команду дать огонь на Пасху. Даже несмотря на то, что Владимир Путин верит в Бога, а Зеленский – в черта», - заключил военный эксперт.