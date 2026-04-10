Что известно об атаке ВСУ на Брянскую область ракетами "Нептун"

В пятницу, 10 апреля, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле региона управляемыми ракетами большой дальности "Нептун". "РГ" собрала информацию об инциденте на текущий момент.

Об обстреле Богомаз заявил утром, перед началом рабочего дня. По словам губернатора, воздушные цели были своевременно обнаружены и уничтожены силами противовоздушной обороны Министерства обороны РФ. Число сбитых ракет не озвучивается.

Впрочем, несмотря на успешную работу ПВО, последствия атаки оказались значительными. В результате падения обломков сбитых ракет в селе Юрасово Карачевского района полностью уничтожены четыре жилых дома. Еще 15 домов получили различные повреждения - от разрушения кровли до выбитых окон и поврежденных несущих конструкций.

По официальной информации, в результате инцидента пострадала одна мирная жительница. Женщина была оперативно доставлена в медицинское учреждение, где ей оказали необходимую помощь. Ее текущее состояние и характер полученных травм не уточняются, однако власти подчеркивают, что медицинские службы сработали в штатном режиме.

Вслед за происшествием региональные органы власти и надзорные структуры приступили к реагированию на последствия.

Прокуратура Брянской области объявила об открытии "горячей линии" для пострадавших граждан. Жители могут обратиться по телефону +7 (962) 138-15-15 по вопросам защиты своих прав, получения компенсаций и взаимодействия с органами власти.

В ведомстве подчеркнули, что контроль за соблюдением прав граждан, пострадавших в результате инцидента, взят на особый надзор. Это касается как оценки ущерба, так и последующего восстановления жилья, предоставления временного размещения и иных мер социальной поддержки.

СК, региональный минздрав и МЧС пока официально не комментировали инцидент.