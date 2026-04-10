FPV-дроны центра «Рубикон» сбили высотные БПЛА воздушными таранами

Расчеты FPV-дронов Испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» уничтожили ряд высотных беспилотников ВСУ в зоне спецоперации. Об этом сообщили в Минобороны России.

На опубликованных кадрах видно, как российские дроны выходят на цели в воздухе, сближаются с ними и поражают тараном. Перехват ведется на высоте - в основном над открытой местностью. Судя по видео, операторы сопровождают беспилотники, выбирая момент для удара. В кадре можно рассмотреть различные типы БПЛА самолетного типа.

Как уточнили в ведомстве, в ходе таких перехватов были уничтожены многофункциональный беспилотник «Фурия», разведывательно-ударные «Домаха», дроны-камикадзе «Булава», а также аппараты Darts и Hornet американского производства, разведчик Shark и дрон-бомбардировщик Gara.

Применение FPV-дронов для воздушного перехвата позволяет эффективно бороться с беспилотной авиацией противника без задействования более дорогих средств ПВО.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.