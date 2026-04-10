Хитрее ядерной бомбы: США тайно готовят «технологию апокалипсиса» для Ирана

То, что мир воспринял как внезапную уступку Дональда Трампа, на поверку может оказаться сложной многоходовкой. Объявив о двухнедельном прекращении огня с Тегераном и пообещав сесть за стол переговоров в Исламабаде 10 апреля, американский президент дал Ирану опасную иллюзию победы. Военные аналитики бьют тревогу: пока иранское руководство празднует снятие санкций и сохранение контроля над Ормузским проливом, Пентагон в спешке собирает «бронированный кулак» для сокрушительного удара. Почему двухнедельная пауза — это не жест доброй воли, а тщательно спланированная военная операция.

© runews24.ru

«Мы еще не проиграли»: как США используют паузу для усиления

Заявления Высшего совета национальной безопасности Ирана о триумфе в противостоянии, активная фаза которого стартовала в конце февраля и привела к ударам по нефтяному терминалу на острове Харк, оказались преждевременными. Да, этот удар по главному экспортному хабу, через который идет 90% иранской нефти, действительно изменил ход событий. Но, по мнению советника Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олега Иванникова, называть это поражением США — опасное заблуждение.

«Штаты не проиграли — они меняют тактику, — поясняет эксперт. — Сейчас в ближневосточный регион скрытно перебрасываются крупные соединения войск. Цель — сформировать тот самый "бронированный кулак", который будет пробивать оборону Ирана не только с земли, но и с воздуха и моря».

Иванников подчеркивает: переговоры в Исламабаде — не более чем дымовая завеса. Америка играет в поддавки, усыпляя бдительность Тегерана, чтобы выиграть главное — время. Истинная цель — отработка так называемого мультидоменного удара, который, по замыслу Пентагона, станет наглядным уроком для всего региона.

Технология апокалипсиса: чем страшен «мультидоменный кулак»

Что же стоит за этим пугающим термином, который все чаще произносят военные эксперты? Мультидоменный удар — это квинтэссенция современной войны, где хаос превращается в искусство. В отличие от классической бомбардировки, здесь противника атакуют одновременно во всех сферах:

- На земле — армада танков и артиллерии.

- На море — ракетные эсминцы и подводные лодки у побережья, готовые нанести залп из засады.

- В воздухе — эскадрильи истребителей и беспилотников.

- В космосе — спутники-шпионы, корректирующие каждый выстрел.

- В киберпространстве — атаки, отключающие системы ПВО и связи еще до первого взрыва.

Именно этот скоординированный «бронированный кулак» американцы и подтягивают к границам Ирана. Две недели перемирия — идеальное алиби, чтобы завершить оперативное окружение. Пока дипломаты улыбаются друг другу в Исламабаде, военные инженеры уже наводят прицелы.

Парадоксы Трампа: от угрозы геноцида к объятиям дипломатии

Если отбросить эмоции, поведение хозяина Белого дома выглядит как минимум странным. Еще за сутки до объявления перемирия Дональд Трамп вещал на всю планету: Иран ждет уничтожение «целой цивилизации». Но едва рассвело, риторика сменилась на противоположную — «две недели мира». Подобные кульбиты военной мысли заставляют экспертов смотреть не на внешнего врага, а внутрь самой американской администрации. Александр Перенджиев, полковник запаса, ныне доцент РЭУ имени Плеханова, убежден: перед нами не тонкая многоходовка, а классический симптом паралича принятия решений.

«Перенос "дня Х" в который уже раз сигнализирует об одном: внутри команды Трампа нет единства. Президент зажат в угол. Он отчаянно хочет покинуть ближневосточную сцену победителем, но объективно может рассчитывать только на позорное отступление — то, что в народе называют "уйти с поджатым хвостом"», — поясняет аналитик.

По словам эксперта, иранцы, чувствуя эту нерешительность, отправили Вашингтону встречный пакет из десяти условий. Формально они названы «мирными инициативами», однако по сути это ультиматум. Тегеран ставит ультиматум: выводите все свои базы с территории Ближнего Востока, и тогда мы сядем за стол.

Израильский фактор и ловушка для американцев

Полной передышки на земле, впрочем, никто не получил. Перенджиев обращает внимание на то, что Израиль не подписывал никаких пауз. Армия обороны Израиля продолжает систематические удары по объектам в Ливане, а значит, искра, способная разжечь пламя региональной войны, по-прежнему тлеет.

Сам Трамп, по оценке полковника, попал в классическую ловушку:

- Вариант А — продолжать давить на Иран. Но тогда американские подразделения будут регулярно получать чувствительные удары (эксперт использовал недипломатичное, но точное выражение «по мордасам»).

- Вариант Б — объявить о выводе сил. Но это мгновенно разрушит реноме США как гегемона и обнулит весь политический капитал президента.

Оба пути ведут в пропасть, поэтому Белый дом и хватается за «перемирие» как за спасательный круг.

Самообман, граничащий с катастрофой

Пока в Пентагоне спешно собирают «мультидоменный кулак», в Тегеране царит атмосфера триумфа. Иранские стратеги уже записали себе в актив приостановку американских ударов, посчитав это личной победой над «большим сатаной». Однако именно эта уверенность в собственной неуязвимости может стать фатальной ошибкой. Аналитики сходятся во мнении: руководство Ирана неверно прочитало сигнал. Слабина Трампа — это не слабость Америки, это временное замешательство элит. Но, почувствовав запах крови, Тегеран теперь вряд ли пойдет на компромисс. Он будет требовать всего и сразу.

Получается, что объявленные две недели «тишины» — это вовсе не пауза. Это затишье в эпицентре уже начавшегося шторма. То, что происходит сейчас за кулисами, страшнее, чем ракетные обстрелы: идет битва нервов, перегруппировка и подготовка к решающему броску. Дата 10 апреля и переговоры в Исламабаде — это не просто встреча дипломатов. Это маркер. Либо стороны возьмутся за головы и заключат хрупкий мир, либо станут формальным спусковым крючком для самого кровавого конфликта последних десятилетий. Одно можно сказать точно: пока политики готовят речи, военные уже сняли оружие с предохранителей.