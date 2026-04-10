Режим «войны на истощение»: раскрыта новая опасность в атаках на РФ

Серия массовых ударов украинских БПЛА по точкам экспорта отечественной нефти негативно отразится на экономике. Как сообщает «Царьград», свежие сведения о масштабах последствий атак ВСУ помогают осознать серьезность проблемы и увидеть в ней новую опасность.

Падение экспорта нефти

В первую неделю апреля балтийские порты отгружали 115 тысяч тонн за сутки — на треть меньше, чем неделей ранее. Показатели последней недели марта сами по себе были «кризисными», ведь первый удар БПЛА по Усть-Луге состоялся в ночь с 24 на 25 марта. Нынешний нефтяной экспорт на балтийском направлении — самый низкий с начала 2025 года.

В Новороссийске отгрузки нефти упали на 17,5%, однако 6 апреля порт подвергся новой атаке, которая вывела из эксплуатации один из причалов минимум на неделю. В общем по РФ уровень отправки экспортной нефти сократился на 17% по сравнению с мартовскими показателями.

Прекращение поступления нефти из Персидского залива привело к тому, что нефть из РФ стала пользоваться спросом не только у Китая и Индии, но и у стран Юго-Восточной Азии. Кроме того, на фоне конфликта на Ближнем Востоке стоимость нефти марки Urals выросла вдвое, до 90 долларов, а дисконт резко сократился.

В результате, по итогам мартовских контрактов, Россия заработала дополнительно несколько миллиардов долларов. Бюджет страны за счет налоговых отчислений за это время может пополниться суммой до 5 млрд долларов. Польза от подобной подпитки стала очевидной не только для Москвы, но и для Киева. Удары являются прямым воплощением попытки обрубить заработки России.

Главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов отмечает, что вменяемых перспектив увеличения объемов поставки нефти через трубопроводы нет.

«Мы будем вынуждены сокращать добычу, потому что хранилища нефти для внештатных ситуаций сегодня уже практически переполнены», — заявил он.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков подтверждает, что перенаправлять объемы нефти на вывоз из атакованных трех портов действительно некуда. После прекращения работы нефтепровода «Дружба» высвободившиеся дополнительные объемы ушли как раз на Усть-Лугу, Приморск и Новороссийск.

«Война на истощение»

Телеканал отмечает, что Украина переняла российскую стратегию «войны на истощение». Это является самоубийством для страны, но только в том случае, если Киев будет пытаться делать это исключительно своими силами. Для реализации системных ударов ВСУ нужны миллионы дронов, производством которых теперь усиленно занимаются европейские союзники.

Зеленский заявил о намерении разместить на Украине военные базы США

Масштабирование производства дронов для ВСУ — лишь одна из составляющих внешней поддержки. Разработчик систем РЭБ Игорь Потапов обратил внимание, что существует и другая проблема.

«Самое главное — это повышение качества атак ВСУ вглубь территории России, которое растет за счёт двух западных критериев: разведывательная информация и спутниковая связь», — заявил он.

Таким образом, Киев перешел в режим «войны на истощение России», который возможен лишь при наличии огромных финансовых и военно-технических ресурсов. Наносить огромное количество ударов дронами украинский режим может лишь с помощью западных мощностей, спутниковых и разведывательных возможностей союзников.

Провал США в войне с Ираном стал сбоем в контексте экономического противостояния Запада против России. В этой ситуации Европа попыталась не позволить РФ заработать большие деньги на взлетевших нефтяных ценах, которые помогут России продолжать конфликт. При этом не исключено, что сам ЕС на фоне кризиса все же рухнет первым.