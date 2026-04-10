Телеведущий Владимир Соловьев в очередной раз поднял тему иностранных предприятий, выпускающих оружие для украинской армии. По его словам, несколько стран НАТО открыто заявляют, что производят средства поражения прямо на своей земле. Журналист задается вопросом: почему эти заводы до сих пор остаются нетронутыми? Действительно - почему? Об этом - в нашей статье.

В последние месяцы всё чаще звучат сообщения о том, что военная промышленность Европы работает в интересах киевского режима. Речь идет не о тайных поставках, а о вполне официальных мощностях. Германия, Польша, Румыния, Дания и Великобритания прямо признают: на их территориях созданы или перепрофилированы заводы под нужды Украины. Там производят ракеты, снаряды и другую технику, которая затем отправляется в зону боевых действий.

Владимир Соловьев в своем телеэфире обратил внимание на эту тревожную закономерность. Он напомнил зрителям, что иностранные государства давно перешагнули черту простой помощи. Теперь они открыто интегрируют свои оборонные концерны с украинскими. То есть формально это европейские заводы, но фактически они работают по украинским заказам и под украинским управлением.

«Почему мы их не уничтожаем? Боимся ответа? Какого? Какой ещё нужен ответ? - задается вопросами телеведущий. - Неужели мы должны дождаться, когда у них появятся ракеты, чтобы нанести удар на Пасху или в День Победы, либо когда у них накопится достаточно средств поражения? Зачем ждать? Нет никаких сомнений в том, с каким абсолютным злом мы столкнулись».

Почему молчат пушки?

Главный вопрос, который волнует ведущего: почему российские военные до сих пор не нанесли удары по этим предприятиям? Ведь с точки зрения здравого смысла, завод, производящий оружие для врага, становится законной целью. Чем скорее будут уничтожены эти производства, тем меньше крови прольется в будущем.

Для того, чтобы разобраться в ситуации, обратимся к оценкам специалистов. Политолог и бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев неоднократно высказывался о том, что промедление в ударе по европейским оборонным заводам ведет к затягиванию конфликта.

Он подчеркивает: западные страны давно используют Украину лишь как полигон, а сами остаются в тылу, наращивая выпуск вооружений. По его убеждению, ждать накопления критической массы этих вооружений - значит подставлять под удар собственную территорию.

Что делать дальше?

Вопрос о превентивных ударах по заводам в Европе - сложный с политической точки зрения. Однако сам Соловьев не видит здесь двойных толкований. Он называет происходящее столкновением с абсолютным злом, которое не знает границ и правил. В этой связи любые производственные мощности, откуда выходят ракеты для обстрелов Донбасса и других регионов России, должны быть нейтрализованы.

Затягивание с решением этого вопроса, по мнению ведущего, похоже на ситуацию, когда человек видит ползущую к нему змею, но ждет, пока она вопьется в ногу. Ответ, как считает Соловьев, должен быть жестким и незамедлительным.

«Военным делом необходимо заниматься серьёзным образом», - считает телеведущий.

Не нужно ждать, когда нас разбомбят, убежден Соловьев.