Зеленский заявил о намерении разместить на Украине военные базы США

Украина может разместить на своей территории военные базы США и государств Европы. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.

По его словам, если это организовать, то «рисков у нас будет меньше». Гарантии безопасности должны включать западные системы ПВО в достаточном объеме и обеспечение финансирования ВСУ, приводи слова президента издание «Общественное».

«Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект», — уточнил Зеленский.

Зеленский предрек трудные времена Украине

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие в связи с празднованием Пасхи.