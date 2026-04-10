Зеленский заявил о намерении разместить на Украине военные базы США
Украина может разместить на своей территории военные базы США и государств Европы. С таким заявлением выступил глава киевского режима Владимир Зеленский.
По его словам, если это организовать, то «рисков у нас будет меньше». Гарантии безопасности должны включать западные системы ПВО в достаточном объеме и обеспечение финансирования ВСУ, приводи слова президента издание «Общественное».
«Мы договорились, что наша сторона предложит свое видение, а партнеры дадут свой ответ на такой проект», — уточнил Зеленский.
Зеленский предрек трудные времена Украине
Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение объявить перемирие в связи с празднованием Пасхи.