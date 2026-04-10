Появилось первое видео стрельбы из РСЗО на базе НРТК "Курьер"

Опубликовано видео стрельб из реактивной системы залпового огня, установленной на наземный роботехнический комплекс (НРТК) "Курьер".

Судя по появившимся материалам, всего у роботизированной РСЗО восемь направляющих для запуска реактивных снарядов. На отстрел всего боекомплекта у установки уходит менее 15 секунд. Оператор управляет системой с пульта из безопасного места.

Как сообщает канал "НРТК", на "Курьера" установили 107-мм РСЗО Тип 75 производства КНДР. Выбор именно этой системы не случаен - в первую очередь из-за ее компактности.

"Тип-75" - это северокорейская РСЗО, отличающаяся предельно простой и легкой конструкцией. В отличие от более мощных 122-мм систем (например, "Града"), которые слишком тяжелы и громоздки для небольшого робота, 107-мм установка идеально вписывается в массогабаритные возможности "Курьера". Дальность стрельбы - до 8,5 км.

Благодаря этому "Тип-75" органично смотрится на платформе НРТК, не перегружая его. Такая система позволяет превратить небольшого наземного дрона в мобильную артиллерийскую единицу, сохраняя его способность передвигаться по пересеченной местности и действовать в ограниченном пространстве

В отличие от буксируемой или самоходной установки с экипажем, робот-носитель может выдвинуться на огневую позицию, нанести удар и отойти в укрытие без риска для расчета. Такой НРТК может работать и в "серой зоне", и на передовой, куда отправлять обычную артиллерию с расчетом было бы крайне опасно.

Напомним, что ранее на этой неделе были представлены варианты НРТК "Курьер" с минометным модулем "Багульник-82", а также с модулем "Адис", который предназначен для постановки дымовых и аэрозольных завес.