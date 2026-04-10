Появилось первое видео стрельбы из РСЗО на базе НРТК "Курьер"

Российская Газета

Опубликовано видео стрельб из реактивной системы залпового огня, установленной на наземный роботехнический комплекс (НРТК) "Курьер".

Судя по появившимся материалам, всего у роботизированной РСЗО восемь направляющих для запуска реактивных снарядов. На отстрел всего боекомплекта у установки уходит менее 15 секунд. Оператор управляет системой с пульта из безопасного места.

Как сообщает канал "НРТК", на "Курьера" установили 107-мм РСЗО Тип 75 производства КНДР. Выбор именно этой системы не случаен - в первую очередь из-за ее компактности.

"Тип-75" - это северокорейская РСЗО, отличающаяся предельно простой и легкой конструкцией. В отличие от более мощных 122-мм систем (например, "Града"), которые слишком тяжелы и громоздки для небольшого робота, 107-мм установка идеально вписывается в массогабаритные возможности "Курьера". Дальность стрельбы - до 8,5 км.

Благодаря этому "Тип-75" органично смотрится на платформе НРТК, не перегружая его. Такая система позволяет превратить небольшого наземного дрона в мобильную артиллерийскую единицу, сохраняя его способность передвигаться по пересеченной местности и действовать в ограниченном пространстве

В отличие от буксируемой или самоходной установки с экипажем, робот-носитель может выдвинуться на огневую позицию, нанести удар и отойти в укрытие без риска для расчета. Такой НРТК может работать и в "серой зоне", и на передовой, куда отправлять обычную артиллерию с расчетом было бы крайне опасно.

Напомним, что ранее на этой неделе были представлены варианты НРТК "Курьер" с минометным модулем "Багульник-82", а также с модулем "Адис", который предназначен для постановки дымовых и аэрозольных завес.