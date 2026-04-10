«Хезболла» ответила Израилю после срыва перемирия на Ближнем Востоке

После того как Израиль нарушил режим прекращения огня, ливанское движение «Хезболла» усилило атаки. По последним данным, сопротивление поразило один из ключевых военных центров противника. Об этом сообщает Sabrin News, пишет aif.ru.

В публикации говорится, что серия ударов пришлась на центр «Яра», расположенный на севере «оккупированной Палестины». Для этого использовались беспилотники.

Кроме того, по информации агентства Mehr, с юга Ливана в сторону Израиля было выпущено сразу шесть ракет. Также в «Хезболле» заявили о точном попадании по месту скопления израильских военнослужащих.

В движении уточнили детали ночного обстрела. Атака пришлась на тюрьму Аль-Хиям, где находились солдаты вражеской армии.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил о том, что между Вашингтоном и Тегераном достигнуто временное перемирие. Однако, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отказался это поддерживать и заявил, что ЦАХАЛ будет продолжать наносить удары по «Хезболле».