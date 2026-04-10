Целенаправленные удары по иранским лидерам объяснили

Агрессия против Ирана 28 февраля началась с убийства верховного руководителя Исламской Республики аятолла Али Хаменеи и ряда других лидеров страны. Затем в течение нескольких недель приходили сообщения о гибели иранских высокопставленных политиков и силовиков. Израиль и США целенаправленно истребляют иранских руководителей. О стратегии индивидуального террора израильтян и американцев рассказывает доктор юридических наук, заслуженный юрист России, заведующий кафедрой международного права РГСУ профессор Юрий Жданов.

– Юрий Николаевич, как известно, противоборствующие стороны во все времена организовывали покушения на лидеров врага. Но при этом старались свои усилия особо не афишировать. Стеснялись, что ли. Даже награждали удачливых ликвидаторов закрытыми указами, не перечисляя их конкретных заслуг, отделываясь общими фразами, типа «за выполнения особо важного задания». А тут США и Израиль открыто гордятся своими «достижениями». Это теперь станет международной нормой?

– Боюсь, что да. Более того, государственный терроризм, покушение на первых лиц государства уже стало обыденностью и на Западе отнюдь не осуждается – мол, на войне как на войне. Мы не услышали порицаний в сторону Украины после попытки удара дронами по резиденции президента России, открытых угроз в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Но это такая игра, в которой могут участвовать обе стороны. Поэтому, например, Зеленскому следует срочно переселиться в какой-нибудь очень укрепленный и очень секретный бункер. А Банковую - полностью эвакуировать и расселить.

– Убийства иранских лидеров планировались заранее?

– Разумеется. Эти убийства даже анонсировались. Издание The Washington Post пишет:«Разделение ответственности вынудило Израиль безжалостно выслеживать и уничтожать иранских лидеров, используя разведывательный аппарат, созданный для совершения убийств».

Как свидетельствует издание, в ходе встречи американских и израильских военачальников, посвященной плану войны с Ираном, обсуждалось распределение ответственности за целый ряд целей, включая ракетные батареи, военные базы и ядерные объекты.

Однако с самого начала было ясно, что Израиль возьмет на себя одну мрачную миссию: выслеживание и уничтожение иранских лидеров.

Израиль выполнял эту задачу с безжалостной эффективностью, убив верховного лидера Ирана в первом залпе войны и более 250 других высокопоставленных иранских деятелей. Так, в числе недавних таких убийств - уничтожение командующего военно-морскими силами Корпуса стражей исламской революции Ирана.

– Схема действий израильских киллеров давно отработана?

– Эта схема, как свидетельствует The Washington Post, опирается на аппарат убийств, который Израиль создавал десятилетиями. За последние несколько лет он был модернизирован для достижения нового уровня смертоносности. Создана обширная сеть источников и возможностей слежки внутри Ирана из завербованных для шпионажа в пользу Израиля противников режима. Применяется и киберпроникновение в тысячи объектов, включая уличные камеры, платежные платформы и точки перехвата интернета.

– Как этот гигантский массив информации обрабатывается?

– Конечно же, с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Для этого применяется новая, засекреченная платформа ИИ, запрограммированная на извлечение информации о жизни и передвижениях иранских лидеров.

– Этот механизм эффективен?

– Увы, да. Применяется целенаправленная тактика Израиля по уничтожению целей. Это - бомбы, заложенные за несколько месяцев до взрыва, беспилотники, способные проникать в окна квартир, и сверхзвуковые ракеты, запускаемые с истребителей-невидимок. Все это отточено годами конфликтов в Газе, Ливане, Палестине и теперь – в Иране. На вопрос The Washington Post о том, почему миссия по нанесению ударов по иранским лидерам была поручена Израилю, высокопоставленный израильский сотрудник службы безопасности сослался на богатый опыт израильских спецслужб: «Была необходимость нанести по ним удары. И мы могли это сделать».

– Израильтяне делятся подробностями своих операций?

– В общих чертах. Так, убийство одним ударом 28 февраля аятоллы Али Хаменеи, а также главы Совета обороны Ирана, командующего Корпусом стражей исламской революции, лидера вооруженных сил страны, министра обороны и по меньшей мере дюжины других высокопоставленных лиц было представлено как результат уникального прорыва в разведке. Израильские официальные лица заявили, что разведывательные службы страны большую часть 2025 года следили за встречами «Группы пяти» — так называют Хаменеи и его ближайших советников. Израильский сотрудник службы безопасности рассказал: «Они собирались почти каждую неделю. Иногда в разных местах. Иногда в более безопасных местах. Иногда в менее безопасных Разведывательная информация считалась настолько надежной, что возможность нанесения удара по этой группировке обсуждалась еще до 12-дневной войны против Ирана в июне 2025 года, но была отложена из-за американо-израильского соглашения о том, что ядерная программа Ирана остается приоритетом. Хаменеи находился среди членов семьи на надземном этаже своей резиденции, когда был убит. Его сын, Моджтаба, которого впоследствии назначили преемником отца, также находился в этом комплексе и получил серьезные ранения, но выжил отчасти потому, что вышел в соседний сад. Погибли жена и дочь младшего Хаменеи».

Как сообщили официальные лица Израиля, нанесение удара по «Большой пятерке» в начале операции было заложено в американо-израильский план войны, разработанный в ходе обширных консультаций между высокопоставленными офицерами Армии обороны Израиля и их коллегами из Центрального командования США. Время было изменено в последнюю минуту, поскольку Израиль получил разведывательные данные, указывающие на то, что встреча, первоначально запланированная на вечер 28 февраля, была перенесена на утро.

К тому времени Соединенные Штаты разместили у границ Ирана мощную группировку, состоящую из самолетов и ракет, способных достичь Тегерана за считанные минуты.

Но именно израильские истребители, вылетавшие с авиабаз страны, расположенных в двух часах езды, обрушили на руководящий комплекс шквал ракетных ударов.

Эти удары стали кульминацией многолетних усилий Израиля по получению самой актуальной разведывательной информации о местонахождении и передвижениях иранских лидеров — усилий, возглавляемых разведкой Моссад, и структурой 8200 - элитным подразделением кибер-операций разведки Армии обороны Израиля.

– Израильтяне и американцы действительно верят, что такие точечные убийства помогут сломить Иран?

– Если бы не верили, то не применяли такие методы. Они привыкли действовать именно так. Однако менее ясно, позволит ли продолжающаяся кампания по обезглавливанию Ирана достичь своих основных военных целей: устранения угрозы иранских ракет и прокси-сил, блокирования пути к созданию ядерного оружия и ослабления режима до такой степени, что его можно будет свергнуть.

Пока что эти цели кажутся недостижимыми.

Тех, кто погиб, часто заменяют более воинственно настроенными людьми, а уличные протесты (не говоря уж о восстании!) так и не состоялись на фоне продолжающихся американо-израильских бомбардировок. Высокопоставленные израильские чиновники охарактеризовали иранский режим как потрепанный, но стойкий, стабильный и испытывающий чувство триумфа после месяца ударов со стороны двух самых мощных армий мира.

– Получается, израильтяне и американцы создали на государственном уровне какой-то киллерский синдикат, корпорацию убийц?

– Получается, что так. Некоторые эксперты опасаются, что растущее «мастерство» Израиля в проведении целенаправленных убийств, даже при условии высокой результативности, создает динамику зависимости от заказных убийств и тенденцию к расширению круга лиц, которые могут стать мишенью. Ариэль Левит, эксперт по ядерной политике и безопасности Израиля, вынужден был признать: «Мы зашли слишком далеко, превратив это в стратегию, а не в эпизодическую оперативную необходимость. Разделение труда в нынешнем конфликте создает впечатление, что Соединенные Штаты полагаются на Израиль в выполнении грязной работы во время войны. США, похоже, заняли позицию: «Мы не можем их убить, но будем более чем рады, если вы это сделаете».

– У них, как в мафии, распределены жертвы?

– Американский источник, знакомый с ходом операции, заявил The Washington Post, что ответственность Израиля за удары по руководству отражает договоренность, согласно которой «мы работаем вместе, но преследуем собственные цели». Он объяснил, что разделение обязанностей отражает возможности каждой стороны, а не какие-либо юридические препятствия (действительно, причем тут какие-то законы! – Ю.Ж.)

Ранее Соединенные Штаты уже совершали целенаправленные убийства, в том числе уничтожение генерала из иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году.

А Дональд Трамп вообще представил удары по иранским лидерам как совместное предприятие: «Мы уничтожили всех их лидеров, а затем они собрались, чтобы выбрать новых лидеров, и мы убили их всех. Цель смены режима была достигнута, потому что все лидеры сильно отличаются от тех, с которых мы начинали».

Собственно, сейчас американцы и израильтяне применяют тактику террора Боевой организации эсеров в начале прошлого века. Которая ни к чему не привела, партия социалистов-революционеров прекратила свое существование. А вот Иран, как и предсказывал выдающийся ученый-этнограф и историк Лев Гумилев, именно сейчас находится в стадии пассионарного подъема, когда достижение поставленной цели считается важнее собственной жизни. Цель же иранцев – защита своей страны. И точечные убийства его лидеров вряд ли остановят 93-миллионный народ.