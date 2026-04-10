«Поле боя» вместо магазинов: раскрыты последствия израильских ударов в Ливане

Корреспондент Al Mayadeen Джамаль Гораби показал последствия израильских ударов по населенному пункту Араб-Салим в Ливане; его репортаж опубликовали «Известия». Журналист заявил, что центральная часть Араб-Салима превратилась в «нечто похожее на поле боя».

Гораби рассказал, что под удар попали гражданские объекты: продуктовый магазин, магазин игрушек, аптека и парикмахерская. По словам журналиста, разрушения в Араб-Салиме отражают общую картину в регионе, где основными жертвами ударов становятся женщины и дети.

Гораби показал руины жилого дома, в котором в результате удара погибла семья из шести человек. Также корреспондент поговорил с одним из местных жителей. Мужчина отметил, что Израиль называет целями своих атак инфраструктуру «Хезболлы», но в Араб-Салиме была разрушена «обычная улица».

В ночь на 8 апреля стало известно, что Иран и США договорились о двухнедельном перемирии. Президент США Дональд Трамп заявил, что американцы приостановят удары по Ирану при условии «полного, немедленного и безопасного» открытия Ормузского пролива.

Израиль объявил, что поддерживает решение Трампа. При этом израильские власти заявили, что двухнедельное прекращение огня не распространяется на боевые действия в Ливане.

Девятого апреля ливанское движение «Хезболла» сообщило об ответе на удары Израиля - ракетном обстреле израильского поселения. В заявлении, опубликованном в четверг, «Хезболла» сообщила, что нанесла удар по поселению Манара «в защиту Ливана и его народа, в ответ на нарушение противником соглашения о прекращении огня».

Представители движения подчеркнули, что будут наносить ответные удары «до тех пор, пока не прекратится израильско-американская агрессия».