Война на Ближнем Востоке может обернуться двумя ядерными катастрофами

Провал переговоров между США и Ираном может привести к атакам на ядерные объекты в регионе с тяжелейшими последствиями. Об этом заявил «Аргументам и фактам» военный эксперт Юрий Кнутов.

Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном, который США и Израиль бомбили с 28 февраля. Ожидается, что мирные переговоры начнутся в субботу, 11 апреля, в Исламабаде. Делегацию США возглавят вице-президент Джей Ди Вэнс, специальный посланник Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа. При этом спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф уже обвинил США в нарушении трех пунктов мирного плана из десяти.

Военный эксперт Юрий Кнутов обратил внимание на то, что провал переговоров между Вашингтоном и Тегераном может привести к американской атаке по гражданской инфраструктуре Ирана и ответному удару.

«Иран может, конечно, ударить по ядерному объекту в Димоне. (…) Но если Иран ударит по этому объекту, то Израиль в ответ нанесет удар по атомной станции «Бушер». И тогда мы можем получить две ядерных катастрофы с тяжелейшими последствиями, которые отразятся на всем регионе, потому что мирному населению придется куда-то уходить», - пояснил он.

При этом военный эксперт подчеркнул, что у США наблюдается нехватка противовоздушных ракет для отражения атак Ирана.