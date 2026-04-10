Зеленский заявил, что Украина получила партию ракет для Patriot

Зеленский: Украина недавно получила новую партию ракет для систем ПВО Patriot
Украина недавно получила новую партию ракет для американских систем ПВО Patriot. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, чьи слова приводит «Интерфакс-Украина».
Глава государства заверил, что партнеры продолжают передавать Украине необходимые перехватчики.
«На данный момент партнеры передают ракеты для Patriot. В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была», – сказал Зеленский.
До этого начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат рассказал The Times, что у Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot, чему поспособствовала и новая тактика России.
30 марта Владимир Зеленский сообщил, что Украина будет искать альтернативу ракетам Patriot из-за глобального дефицита. А 3 апреля он сказал, что пока сигналов о прекращении поставок американского оружия на Украину не было, однако Киев должен быть к этому готов.
Ранее в Европе признали дефицит систем ПВО для передачи Украине.