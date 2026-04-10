Раскрыты действия ВСУ при объявленных Россией перемириях в зоне СВО

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до конца дня 12 апреля. Украина заявила о готовности поддержать это решение, но Life рассказал, что ранее Киев уже нарушал перемирия и отказывался от них.

В 2024 году попытка организовать рождественское перемирие при посредничестве премьера Венгрии Виктора Орбана не увенчалась успехом. Киев отклонил предложение и заявил, что не хочет краткосрочного прекращения огня.

Весной 2025 года Россия в одностороннем порядке объявила пасхальное перемирие, действовавшее с вечера 19 апреля до полуночи 21 апреля. Как отмечал Путин, Москва исходила из того, что Украина последует ее примеру. Киев согласился присоединиться к перемирию, но полной тишины так и не наступило, подчеркивает Life.

Было зафиксировано лишь снижение интенсивности обстрелов со стороны ВСУ. По оценкам Минобороны России, украинские войска нарушили перемирие 4900 раз, включая атаки с использованием дронов.

В период празднования 80-летия Победы в мае 2025 года Россия приостановила боевые действия на четверо суток (с 7 по 11 мая). В этот период российские военные зафиксировали попытки прорыва границы в Курской и Белгородской областях, а также более 30 атак ВСУ на других участках.

Путин сообщил, что нарушения перемирия обернулись для ВСУ большими потерями. Президент России отмечал, что украинские атаки «не имели никакого военного значения и проводились исключительно по политическим соображениям».