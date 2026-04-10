Массированная атака ВСУ 10 апреля: погибший и разрушенные дома

Сегодня ночью Вооруженные силы Украины нанесли масштабный удар по российским регионам, был перехвачен и уничтожен 151 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. К чему привела атака, в материале «Рамблера».

По данным Минобороны России, больше всего беспилотников было сбито над территориями Волгоградской и Ростовской областей, 57 и 48 БПЛА соответственно.

35 БПЛА уничтожено в Белгородской области, девять сбито над акваторией Каспийского моря и по одному беспилотнику - в Калмыкии и Тамбовской области, говорится в сообщении в Telegram-канале российского военного ведомства.

Волгоградская область

По уточненным данным, тринадцать жилых домов были повреждены в результате атаки ВСУ на Волгоградскую область, погиб человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

По его словам, дома были повреждены в Суровикинском районе области, а в Красноармейском районе Волгограда зафиксировано падение осколков на улице Столетова и Фадеева.

«Скончался от ранения осколками БПЛА житель, находившийся в СНТ «Мичуринец», г. Волжский», - сообщил глава региона.

Андрей Бочаров также отметил, что атака привела к повреждению емкости с нефтепродуктами и пожару в Светлоярском районе. В Суровикинском районе также получили повреждения линия электропередач и газопровод, ведутся работы по их ремонту.

Атака на Волгоград длилась около пяти часов. По данным местных жителей, которые приводит Telegram-канал Shot, было зафиксировали более 20 взрывов и сбиты десятки дронов.

Ростовская область

Массированной воздушной атаке подверглись десять районов Ростовской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, беспилотники были сбиты в Тарасовском, Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Верхнедонском, Константиновском, Мартыновском, Боковском, Каменском, Обливском районах.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В результате падения обломков БПЛА в Чертковском районе в селе Шептуховка повреждено остекление одного окна в частном доме. Никто не пострадал. Возгораний не было. Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий», - заверил губернатор.

Ограничения на полеты

Росавиация заявила о введении временных ограничений на полеты в 13 аэропортах России, пишет News.ru.

Среди них воздушные гавани Оренбурга, Екатеринбурга, Перми, Ижевска, Казани, Чебоксар, Ульяновска, Бугульмы, Нижнекамска, Самары, Астрахани, Пензы и Саратова.

При этом массированный удар по российским регионам был совершен Вооруженными силами Украины после того, как президент РФ Владимир Путин объявил пасхальное перемирие, которое будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля.