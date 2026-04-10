Зона СВО начинает расширяться: «серьезные риски» для РФ и «элемент инфовойны»

География украинского конфликта начинает расширяться — эксперты в этом уверены, хоть пока и не могут сказать, где вспыхнет новый фронт. Как сообщает «Царьград», тем временем для российского флота возникли серьезные риски, а Украина продемонстрировала очередной «элемент инфовойны».

Расширение зоны СВО

За последние сутки по территории Украины было нанесено порядка 30–35 ударов в восьми областях. Атаки проводятся по ключевым объектам инфраструктуры и логистическим узлам. Основными направлениями стали Сумская и Одесская области, а также Николаев и Харьковский узел.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев отмечает, что такая тактика позволяет эффективно нарушать снабжение, выводить из строя энергетические объекты и дестабилизировать тыл. В долгосрочной перспективе это серьезно снижает боеспособность противника.

Эксперты обращают внимание на то, что география конфликта буквально выходит за пределы Украины. Украинские производства БПЛА и ремонтные базы были перемещены в европейские страны, а новые образцы дронов из Германии и Франции проходят обкатку прямо на линии боевого соприкосновения.

По мнению Лебедева, конфликт входит в новую фазу и становится более сложным. В последнее время тыл становится ключевым полем борьбы, а география боевых действий выходит за пределы Украины через логистику и производство.

«К лету конфликт перейдет в более жесткую фазу. Вопрос уже не в том, будет ли обострение, а в том, где именно оно начнется первым», — считает Лебедев.

«Серьезные риски» для РФ

Тем временем поступил тревожный сигнал для Северного флота. Военкор Александр Коц пишет, что ВСУ и норвежские военные совместно готовят диверсии против российских кораблей и судов в Баренцевом и в Норвежском морях. Для этих целей в Осло прибыла группа военнослужащих 385-й отдельной бригады морских беспилотных комплексов специального назначения ВМС Украины. Военнослужащие двух стран уже отрабатывают применение надводных и подводных беспилотников в условиях холодных температур Норвежского моря.

Коц отметил, что Баренцево море является традиционной вотчиной Северного флота, самого сильного в составе ВМФ РФ. На побережья находятся базы, а в акватории — районы развертывания подлодок с ядерными боеголовками. Военкор не исключает, что атомные подводные лодки могут стать целью Киева.

Кроме того, ВСУ могут попытаться ударить по судам, которые идут по Севморпути, в том числе по тяжелым и дорогим ледоколам. В таком случае экономический урон будет серьезным.

«Ведь очевидно, что для подобных атак будет использоваться территория и инфраструктура страны — члена альянса Норвегии. Возникает резонный вопрос: что делать-то будем, когда ударят? Опять спецпредупреждениями угрожать? Может, неопознанный дрон шарахнет по базе, где против нас готовят агрессию?», — задался эксперт вопросами.

«Инфовойна» Киева

Аналитики «Военной хроники» обратили внимание, что украинский главком Александр Сырский выступил с заявлением, которое заставляет задуматься. Он утверждает, что ВСУ якобы вернули себе стратегическое преимущество на фронте. Эксперты отмечают, что это интересные слова, учитывая, что ученик российской военной школы не может не знать, что подобное преимущество формируется из ряда факторов, в том числе владения инициативой на всем театре военных действий.

«Способность вести войну на истощение также является фактором стратегической инициативы. Она измеряется способностью восполнять потери быстрее, чем они наносятся: скоростью доставки резервов и БК на передок, наличием свежих человеческих ресурсов и техники», — пишут аналитики.

По этим параметрам Украина объективно уступает РФ. Вероятно, Сырский делает такие заявления по требованию политического руководства. Воспринимать их стоит как «элемент инфовойны», но никак не за истину.