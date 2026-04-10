Французский авианосец "Шарль де Голль" не рискнул войти в Красное море

Французский авианосец "Шарль де Голль", который на днях вышел с базы Суда на греческом Крите, вновь отключил спутниковую систему, которая позволяет отслеживать его перемещения. В военно-морских силах Франции это объяснили "важностью вопросов безопасности боевого корабля и возглавляемой им ударной группы", сообщает "Военное обозрение".

Тем временем в интернете появляются сообщения с гражданских судов о том, что "Шарль де Голль" продолжает находиться в Средиземном море и не приближается к Суэцкому каналу, хотя изначально направлялся именно туда. В первые дни войны США и Израиля против Ирана французское командование в спешном порядке отозвало авианосец из Балтийского моря, где он занимался "сдерживанием России", и отправило его на Ближний Восток.

Однако прошло уже более месяца, а "Шарль де Голль" так и не добрался до региона. Предположительно, он находится в акватории к юго-востоку от Кипра.

Информацию о том, что французский авианосец останется в Средиземном море, подтверждает и греческая газета Kathimerini.

"Корабль продолжит свою деятельность в Восточном Средиземноморье", - пишет издание.

Ранее в ходе войны с Ираном с серьезными проблемами столкнулись авианосцы ВМС США. Флагман USS Gerald R. Ford вынужден был покинуть зону боевых действий после пожара в прачечной, который тушили более 30 часов. Второй авианосец - USS Abraham Lincoln - был отведен на безопасное расстояние после атак иранских крылатых ракет, беспилотников и морских дронов.