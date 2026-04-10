Появились кадры грандиозного пожара в Одессе после налета "Гераней"

Жители Одессы публикуют фото и видео крупного пожара, начавшегося в городе после ночного удара БПЛА "Герань".

Горит как минимум одно топливохранилище, пишет "Изнанка". На кадрах заметен объятый пламенем большой резервуар с топливом. Местные власти сообщили о поражении портовой и промышленной инфраструктуры.

Воздушную тревогу в городе объявили в 00:32 - ПВО заметила над морем 15 БПЛА "Герань". Они шли широким фронтом на побережье от Одессы до Южного.

В 00:59 один дрон появился над Киевским районом города и принялся описывать круги на большой высоте, ведя разведку. Остальные разошлись в стороны, взяв курс кто на остров Змеиный, кто на порт Южный.

В 03:00 мониторинговые службы сообщили о пяти новых БПЛА над городом. Эти никуда расходиться не стали, а спикировали на цели. Атакована нефтебаза у порта, сообщили в спасательной службе региона.