Сводка СВО за ночь 10 апреля: штурм в Константиновке и удар «Утки»

В Минобороны РФ сообщили об уничтожении переправы и вышек связи ВСУ. «Рамблер» собрал главные заявления российских военных к утру пятницы, 10 апреля.

Уничтожение переправы ВСУ

Российские войска уничтожили переправу, вышки связи, пункты управления дронами и технику ВСУ в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ. Переправа ВСУ на месте обрушения прежнего моста была обнаружена во время воздушной разведки. Инженерное сооружение использовалось для перевозки горюче-смазочных материалов, провианта, боекомплекта и проведения ротации ВСУ.

Дрон-разведчик «Орлан-10» зафиксировал точное попадание и полную ликвидацию переправы без возможности её восстановления. Также операторы беспилотников ВС РФ уничтожили аппаратуру связи. В результате управление украинскими соединениями было нарушено.

Операция в Константиновке

Операторы дронов ВС РФ уничтожили пункт временной дислокации ВСУ в Константиновке, сообщили в Минобороны России. Пункт с живой силой ВСУ обнаружили разведчики, они передали координаты пункта операторам беспилотников «Утка». Цель была уничтожена прямым попаданием, подчеркнули в Минобороны.

Операция «Ланцета»

Российские беспилотники уничтожили украинскую бронемашину HMMWV в Сумской области, заявили в Минобороны. Бронемашина американского производства была уничтожена расчетом барражирующего боеприпаса «Ланцет».

Удар Су-34

Экипаж Су-34 нанес удар по живой силе и пункту управления дронами ВСУ, сообщили в Минобороны. Операция была проведена в зоне ответственности группировки войск «Запад».

Удар наносился авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Выполнив задание, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.

Штурм позиций ВСУ в Константиновке

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев заявил, что российские войска штурмуют позиции ВСУ в южных микрорайонах Константиновки. Об этом пишут «Аргументы и факты».

В сообщении отмечается, что бои идут в районах Декоративный, Южный и Солнечный. По словам Царева, напряженные бои также идут в районе железнодорожного вокзала Константиновки.

Российский новобранец уничтожил два танка ВСУ на первом задании

Офицер разведывательного батальона ВС РФ, военный с позывным «Сава» рассказал, что один из российских новобранцев уничтожил два танка ВСУ на первом боевом задании. Об этом сообщает РИА Новости.

«У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию и уничтожил два танка», - заявил офицер.

Он отметил, что танки располагались на расстоянии двухсот метров друг от друга и были хорошо замаскированы.

Офицеров ВСУ перевели в штурмовики

Источник РИА Новости в российских силовых структурах заявил, что около ста солдат и офицеров ВСУ были переведены из частей ПВО в штурмовые группы в Сумской области. По словам собеседника агентства, речь идет о военнослужащих 201-й зенитной ракетной бригады ВСУ.