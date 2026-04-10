Выжившие после удара Ирана военные США опровергли версию главы Пентагона

Американские военнослужащие, выжившие после иранского удара по базе в Кувейте, опровергли версию главы Пентагона Пита Хегсета и пожаловались, что их подразделение оказалось в опасном положении.

Как сообщает телеканал CBS, шесть военных погибли и более 20 получили ранения в результате самой смертоносной атаки Ирана на американские войска с начала войны. Выжившие оспорили заявление Хегсета о том, что беспилотник якобы «проскользнул» через оборону базы. Один из военнослужащих на условиях анонимности заявил, что подразделение не было готово к самообороне, а позиция не была укреплена.

Ранее CBS со ссылкой на чиновников сообщал, что при атаке пострадали 15 американских военных, большинство из которых вернулись в строй. Порт Эш-Шуайба в Кувейте активно используется США для переброски техники и личного состава на Ближний Восток.

Напомним, что 28 февраля США и Израиль инициировали масштабную военную операцию против Ирана. Ударам подверглись крупнейшие города страны, включая столицу Тегеран. В Белом доме объяснили начало боевых действий необходимостью нейтрализовать ракетную и ядерную угрозы, исходящие от Тегерана.

В результате авиаударов погибли высшие иранские руководители, включая верховного лидера аятоллу Али Хаменеи. В ответ Корпус стражей исламской революции объявил о начале масштабной ответной операции, в ходе которой удары были нанесены по территории Израиля, а также по американским объектам, расположенным в ряде стран региона: Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ, Омане, Саудовской Аравии и Сирии.

