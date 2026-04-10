Названы потери подразделения «Орлан» в Белгородской области

В Белгородской области с момента создания подразделения «Орлан» ранения получили 98 бойцов, еще 7 человек погибли, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, отряд был сформирован по поручению президента России для взаимодействия с Росгвардией и выполнения задач в приграничных районах. Подразделение задействовано в противодействии беспилотникам Вооруженных сил Украины.

Глава региона уточнил, что один из последних случаев гибели произошел в селе Нежеголь Шебекинского округа. Погибшему было 33 года, у него остались пятеро детей. Обстоятельства уточняются.

Помимо потерь личного состава, в регионе фиксируется значительный материальный ущерб. За последние 4,5 года повреждено и уничтожено более 21 тысячи автомобилей.

Как отметил Гладков, около 18,5 тысячи машин уже восстановлены. На компенсации жителям направлено порядка 4 млрд рублей из внебюджетных источников.

В настоящее время в работе остается еще около 2,5 тысячи автомобилей. По ним проводится оценка, после чего планируются выплаты компенсаций.

