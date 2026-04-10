Четыре жилых дома уничтожены в Брянской области после атаки ракетами «Нептун»

Четыре жилых дома в селе Юрасово Брянской области оказались полностью уничтожены в результате атаки ВСУ ракетами «Нептун». Об этом в пятницу, 10 апреля, сообщил глава региона Александр Богомаз.

Кроме того, обломки сбитых системой противовоздушной обороны (ПВО) ракет повредили еще 15 жилых домов в населенном пункте.

— К сожалению, мирная жительница получила ранения. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — уточнил губернатор в Telegram-канале.

В этот же день во время массированной атаки дронов украинской армии в городе Волжский Волгоградской области погиб мирный житель.

Помимо этого, 9 апреля один человек погиб, еще один пострадал при атаке ВСУ по поселку Белая Березка Брянской области. В результате удара один дом оказался полностью разрушен, еще один поврежден.