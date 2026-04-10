ВС РФ отрезали ВСУ от снабжения у Святогорска

Российским подразделениям, которые продвигаются на краснолиманском направлении, удалось отрезать от снабжения боевиков ВСУ в селе Татьяновка под Святогорском. Об этом в своем Telegram-канале заявил бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

Он также сообщил о боях в районах Александровки и Святогорска. По району Красного Лимана наносятся комбинированные удары.

Как сообщает aif.ru со ссылкой на военные каналы, ВС РФ расширяют зону контроля под Красным Лиманом со стороны поселка Заречное. Продвижение фиксируется в окрестностях населенных пунктов Брусовка и Старый Караван.

Ранее сообщалось, что ВС РФ начали «раскачку» обороны ВСУ в районе Красного Лимана. Российские военные наносят удары с помощью дронов и авиации. Кроме того, значительные бои идут в лесах между Дробышево и Святогорском.