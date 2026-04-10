Бойцы ВС РФ испытали оснащенные ИИ «Молнии» в зоне спецоперации

На Добропольском направлении врагов бьют «Молнии». Это еще один наш беспилотник самолетного типа, который сейчас массово применяется в районе населенного пункта Гришино.

Наши операторы, используя различные хитрости, преодолевают зону ПВО противника, справляются с воздействием РЭБ и приступают к заходу на цель. Крутое пике при поражении вражеских объектов - отличительная особенность «Молнии».

Специально для ударных беспилотников российская оборонка создала новый универсальный заводской штатный боеприпас. Он одновременно и кумулятивный, и осколочный, и термобарический. С кошачьей аббревиатурой. Называется он «КОТ БЧ».

«Кумулятивно-осколочно-термобарическая боевая часть. По блиндажу фугасный эффект - то, что мы сами укрытия разрушаем. Осколочный из-за того, что там находится пехота. Если не задела взрывная волна, то достанут осколки. Термобарический эффект, он также так же, как и фугасный, почти, но у него еще и плюсом прожигающий эффект», - пояснил сапер Артем Кернасов.

Причем для усиления эффекта к «Молнии» крепят сразу два боеприпаса, ведь подъемная сила беспилотника это позволяет. Если не сработает один, взорвет второй.

Дрон самолетного типа «Молния» продолжает оставаться одним из самых массовых и эффективных в российской армии. Пилоты и техники любят его за максимальную простоту и надежность. Сейчас уже внедряется модернизированная версия.

«Появилась молния с искусственным интеллектом. У нее есть авто захват цели, она более боеспособна в случае даже если какие-то проблемы. То есть, если нас подавила РЭБ, это облегчает работу для пилота. Не надо настолько сильно напрягаться, потому что не в каждой точке есть возможность наблюдать хорошую картинку», - рассказал техник-корректировщик Илья Тутов.

БПЛА «Молния» в свое время придумали простые умельцы в гаражах. А государство наладило выпуск уже в промышленных масштабах.

Взвод беспилотных систем 506-го полка 27-й дивизии группировки «Центр» бьет врага на Добропольском направлении. На этом участке российская армия расширяет плацдарм и безраздельно владеет инициативой. Противник бросает в бой последние резервы, стараясь остановить наши войска в районе Нового Донбасса, Белицкого, Родинского, Гришино и Сергеевки.

Враг проводит фронтальные контратаки и поэтому несет большие потери. Постепенно вырисовывается охват Доброполья с левого фланга. Взятие этого города, позволит ускорить наступление с юга на Краматорск.