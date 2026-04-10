Израиль подвергся ракетному удару со стороны Ливана

Северные районы Израиля подверглись ракетному обстрелу с территории южного Ливана, передает ТАСС со ссылкой на иранское агентство Mehr. В сообщении говорится, что по Израилю было выпущено шесть ракет.

Какие-либо дополнительные подробности об атаке, возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствуют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация поразила сотню командных пунктов ливанского движения за десять минут. Отряды группировки «Хезболла» нанесли массированный ракетный удар по израильским военным вблизи границы. Израильские военно-воздушные силы атаковали позиции шиитской организации на территории Ливана.