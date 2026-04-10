Украина выпустила по региону России десятки БПЛА после объявления пасхального перемирия

После объявления пасхального перемирия, в ночь на 10 апреля Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Ростовской области десятки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам чиновника, средства противовоздушной обороны уничтожили над областью более 50 беспилотников. Он признал, что при попытке атаки есть последствия на земле — повреждения зафиксированы в жилом доме в селе Шептуховка.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

«Никто не пострадал. Возгораний не было. Жительнице дома окажем помощь в устранении последствий», — заявил он.

Об объявлении пасхального перемирия стало известно вечером 9 апреля. Президент России Владимир Путин сообщил, что режим прекращения огня будет действовать с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. О прекращении огня просил Владимир Зеленский — он утверждал, что Украина ответит на паузу в боевых действиях симметрично, и Киев всегда был готов к такому шагу.